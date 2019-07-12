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В Пензе от удара молнии вспыхнул коттедж — соцсети. ВИДЕО

12 июля в 09:39 80 просмотров

В Пензе на улице Черкасова в ночь на 12 июля произошел пожар. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности.

Звонок на пульт дежурного поступил в 22.19. Очевидец сообщил, что загорелся двухэтажный коттедж. На место выехали 20 сотрудников МЧС, они тушили полыхающее строение с помощью семи спецмашин.

В результате огонь уничтожил кровлю и второй этаж жилища. В пресс-службе добавили, что в результате пожара никто не пострадал.

По факту возгорания проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Очевидцы в группе соцсети «ВКонтакте» опубликовали видеозаписи с места происшествия. Они предположили, что дом загорелся от удара молнии.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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