Звонок на пульт дежурного поступил в 22.19. Очевидец сообщил, что загорелся двухэтажный коттедж. На место выехали 20 сотрудников МЧС, они тушили полыхающее строение с помощью семи спецмашин.
В результате огонь уничтожил кровлю и второй этаж жилища. В пресс-службе добавили, что в результате пожара никто не пострадал.
По факту возгорания проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Очевидцы в группе соцсети «ВКонтакте» опубликовали видеозаписи с места происшествия. Они предположили, что дом загорелся от удара молнии.