В Пензе на улице Черкасова в ночь на 12 июля произошел пожар. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности.

Звонок на пульт дежурного поступил в 22.19. Очевидец сообщил, что загорелся двухэтажный коттедж. На место выехали 20 сотрудников МЧС, они тушили полыхающее строение с помощью семи спецмашин.

В результате огонь уничтожил кровлю и второй этаж жилища. В пресс-службе добавили, что в результате пожара никто не пострадал.

По факту возгорания проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Очевидцы в группе соцсети «ВКонтакте» опубликовали видеозаписи с места происшествия. Они предположили, что дом загорелся от удара молнии.