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В России началось снижение инфляции

12 июля в 09:32 58 просмотров
, в частности, отметил, что началось снижение инфляции.

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Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам экономической ситуации в стране. Глава государства, в частности, отметил, что началось снижение инфляции.

По словам Владимира Путина, экономический рост в России продолжается 13 кварталов подряд. За январь-май ВВП прибавил 0,7%, промышленное производство увеличилось на 2,4%. Кроме того, началось снижение инфляции, на 8 июля она составляет 4,6%, безработица находится на рекордно низком уровне — 4,5%.

Президент отметил, что нужно добиваться более динамичного роста.

«Для этого необходимо поддержать общую макроэкономическую стабильность, сохранить устойчивость государственных финансов, вернуть инфляцию к целевым значениям в 4% и обеспечить дальнейшее снижение безработицы», — цитирует его пресс-служба Кремля.

Фотография: http://kremlin.ru/events/president/news/60974/photos/60037

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