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Сабантуй в Спутнике объединил все национальности (видео)

12 июля в 10:02 338 просмотров
, звучали песни разных народов, жарился шашлык, боролись спортсмены. Это значит, что в Спутник пришел веселый татарский праздник плуга — Сабантуй.

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В выходные на набережной раскинулись шатры, звучали песни разных народов, жарился шашлык, боролись спортсмены. Это значит, что в Спутник пришел веселый татарский праздник плуга — Сабантуй.

«Очень приятно, что сегодня на набережной собрались представители разных народов. Это праздник единения, дружбы», — отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На торжественной церемонии открытия выступали артисты из Казани и пензенские татары, звучали приветствия первых лиц области. На Сабантуй в Спутник приехала и официальная делегация города Бугульма.

«Мы здесь уже третий день, и нам тут очень нравится. Спутник похож на Иннополис в Татарстане. Он современный, молодой, процветающий с интересной архитектурой. Ваша набережная — прекрасна. А какие доброжелательные здесь люди! Мы очень рады, что приехали», — поделилась член делегации Нелли Иванова.

В честь открытия праздника гендиректор холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов и мисс татарочка — 2018 Эльмира Ернеева подняли флаг Сабантуя.

После этого начались народные гулянья. Кто-то отправился показывать силу в поднятии гири и армрестлинге, другие боролись на поясах — корэш.

«Сюда приехали сильнейшие борцы, батыры», — подчеркнул главный судья соревнований, судья высшей категории по борьбе корэш Ильяс Нужин.

Еще одна традиционная забава русских и татар — лазание на столб. Покорить его пытались десятки мужчин. Те, кто любит командные виды спорта, собирали друзей и перетягивании каната. А еще для детей и взрослых устроили народные игры — бег в мешках, бег с коромыслом и другие веселые состязания.

Гости из Бугульмы построили на набережной Спутника небольшую деревню: четыре домика, в которых представлен быт четырех национальностей, проживающих в Бугульме: татары, русские, мордва и чуваши. Мастера рассказывали о традициях татарского народа и показывали сцены из жизни крестьян.

«Это наша самобытность, показываем, как жили наши предки. После сенокоса накрывали стол, женщины заготавливали лекарственные травы, мужчины вязали веники», — рассказал гость Города Спутника Хамзя Васильев.

Ну и, конечно, не обошлось без традиционного татарского развлечения: конных состязаний. Рысистые бега, скачки и даже конный вальс. Все, кто в день Сабантуя пришел на ипподром Спутника, получили массу эмоций.

На набережной для гостей праздника работала ярмарка: чак-чак и шашлыки, глиняная посуда и поделки из дерева, мусульманская духовная литература и национальная одежда. А иностранные студенты ПГУ устроили выставку своих национальностей.

«Нам очень понравился праздник! Здесь весело: песни, танцы, у всех хорошее настроение», — поделилась гостья Города Спутника Мениря Тинчурина.

«Я поздравляю в первую очередь татар и вообще всех, кто пришел на этот праздник — Сабантуй. Желаю всем здоровья, развития, чтобы мы жили в мире, поддерживали друг друга, радовались жизни, постигали культуру других народов», — обратился к жителям области Иван Белозерцев.

Праздник плуга завершен, но впереди еще много интересных событий. Уже скоро фестиваль фейерверков, фестиваль фаер-шоу, комеди-фест и многое другое. Подробности можно узнать на penza-sputnik.ru.


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