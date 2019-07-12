Онлайн-брифинг с министром спорта Пензенской области Григорием Кабельским
Работники станции скорой помощи высказались о повышении зарплаты
Пензенцы получат билеты на турнир Gorilla Fighting Championship
Восточный колорит и европейская архитектура. Отзыв о путешествии в Казань
Наши новости
Продать квартиру без налога можно будет раньше
В России расширили программу межгосударственных кредитов
В России началось снижение инфляции
Должникам могут ограничить доступ к госуслугам
Российские полицейские будут служить на 5 лет дольше
«Не вывалится?» Русская Кардашьян едва впихнула грудь в мини-платье
В России водительские права переведут в электронный вид
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона? Советы от Роскачества
В России растет спрос на строительные специальности
Россияне стали чаще жаловаться на мобильных операторов

Долги по зарплате можно будет вернуть проще

12 июля в 10:09 270 просмотров

Правительство России подготовило два законопроекта о защите прав работников. Изменения обсудили на совещании правительства РФ.

В частности, теперь долги по зарплате можно будет получать в упрощенном порядке, обратившись в трудовую инспекцию.

«Если работодатель после предписания трудовой инспекции вовремя не погасит долг, то трудовой инспектор может привлечь судебных приставов к взысканию у компании задолженности», — сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он уточнил, что у работодателя будет право обжаловать такое решение в течение 10 дней.

Кроме того, будет упрощен порядок взыскания средств с компаний-должников. Деньги на их счетах будут списываться в счет погашения задолженности перед работниками в течение двух месяцев после решения инспектора, сообщает пресс-служба правительства России.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...