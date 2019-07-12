Долги по зарплате можно будет вернуть проще

Правительство России подготовило два законопроекта о защите прав работников. Изменения обсудили на совещании правительства РФ.

В частности, теперь долги по зарплате можно будет получать в упрощенном порядке, обратившись в трудовую инспекцию.

«Если работодатель после предписания трудовой инспекции вовремя не погасит долг, то трудовой инспектор может привлечь судебных приставов к взысканию у компании задолженности», — сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он уточнил, что у работодателя будет право обжаловать такое решение в течение 10 дней.

Кроме того, будет упрощен порядок взыскания средств с компаний-должников. Деньги на их счетах будут списываться в счет погашения задолженности перед работниками в течение двух месяцев после решения инспектора, сообщает пресс-служба правительства России.