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Продать квартиру без налога можно будет раньше

12 июля в 11:09 294 просмотра
, по которым минимальный срок владения единственным жильем будет сокращен с пяти до трех лет, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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В первом чтении приняты поправки в Налоговый Кодекс РФ, по которым минимальный срок владения единственным жильем будет сокращен с пяти до трех лет, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

По истечении этого срока продажа единственного жилья не будет облагаться 13% налогом на доходы физических лиц.

«Сокращение этого срока поможет многим семьям с детьми улучшить свои жилищные условия. […] Очевидно, что в ближайшие годы все больше семей будут интересоваться возможностью расширить жилплощадь, для чего сначала необходимо продать прежнюю квартиру. Сейчас, если квартира оформлена в собственность менее пяти лет, за ее продажу взимается НДФЛ в размере 13% от суммы сделки. Существенные средства, которые люди теперь смогут направить на оплату ипотеки или ремонт», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он также рассказал о том, что налоговые вычеты при приобретении жилья смогут получить те, кто воспользуется госпрограммами помощи заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Кроме того, будет упрощен процесс подтверждения прав многодетных семей на льготу или вычет при уплате ряда налогов.


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