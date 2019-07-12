Два жителя Каменки слили дизтопливо почти на миллион рублей

Двух жителей Каменского района Пензенской области осудили за кражу дизельного топлива из нефтепровода в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ранее судимые 34-летний и 39-летний мужчины ночью 11 февраля приехали на КамАЗе к нефтепроводу. Они знали, что ранее неизвестные произвели там несанкционированную врезку.

Экс-заключенные набрали в емкость дизельное топливо на 18270 литров на 873 306 рублей. Мужчинам не удалось довести дело до конца, их заметили работники нефтяной компании во время проверки территории.

В результате сельчанам назначили по полтора года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.