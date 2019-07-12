Лучшему каменщику Пензенской области подарят машину

Состязания каменщиков проходят на стройке многоэтажного дома в Арбеково. За победу борется 21 специалист из 8 ведущих строительных организаций региона.
«Ваша профессия всегда была в обществе одной из самых востребованных, а особенно сегодня, когда по решению президента в стране реализуются национальные проекты по нескольким направлениям развития российских регионов», — отметил Иван Белозерцев.
Он добавил, что нужно, чтобы конкурс способствовал росту профмастерства.
«Хочу поблагодарить вас за верность профессии и напомнить, что главным призом лучшему каменщику станет автомобиль. Прошу конкурсную комиссию очень тщательно подходить к оценке вашего труда и пусть победит самый достойный!» — подчеркнул глава региона.
По итогу торжественной части губернатор вручил главному инженеру одной из пензенских строительных компаний Сергею Захарову благодарность, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Открыли конкурс профессионального мастерства— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 12 июля 2019 г.
«Лучший по профессии» в номинации
«Лучший каменщик». На конкурс заявились каменщики из 8 строительных организаций. После осмотрели ход строительства новой школы на 800 мест в Арбеково. Работы идут по графику. pic.twitter.com/0FTkyDdwJE