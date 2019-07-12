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Лучшему каменщику Пензенской области подарят машину

12 июля в 13:39 192 просмотра
«Лучший по профессии» (18+). На открытии побывал губернатор Иван Белозерцев.

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В Пензе 12 июля стартовал конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» (18+). На открытии побывал губернатор Иван Белозерцев.

Состязания каменщиков проходят на стройке многоэтажного дома в Арбеково. За победу борется 21 специалист из 8 ведущих строительных организаций региона.

«Ваша профессия всегда была в обществе одной из самых востребованных, а особенно сегодня, когда по решению президента в стране реализуются национальные проекты по нескольким направлениям развития российских регионов», — отметил Иван Белозерцев.

Он добавил, что нужно, чтобы конкурс способствовал росту профмастерства.

«Хочу поблагодарить вас за верность профессии и напомнить, что главным призом лучшему каменщику станет автомобиль. Прошу конкурсную комиссию очень тщательно подходить к оценке вашего труда и пусть победит самый достойный!» — подчеркнул глава региона.

По итогу торжественной части губернатор вручил главному инженеру одной из пензенских строительных компаний Сергею Захарову благодарность, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/171149/

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