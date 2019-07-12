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Символ форума «Инженеры будущего» поехал в Пензу

12 июля в 13:26 240 просмотров
«Инженеры будущего» (18+) отправили в Пензу. Именно здесь он будет проходить в 2020 году.

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Символ международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» (18+) отправили в Пензу. Именно здесь он будет проходить в 2020 году.

На закрытии форума «Инженеры будущего-2019» в Оренбурге Пензенский регион представлял зампред облправительства Валерий Беспалов.

«Мы будем очень рады видеть вас в следующем году в нашей прекрасной Пензенской области», — отметил Валерий Беспалов и принял из рук своего коллеги символ форума.

В этом году в мероприятии приняли участие около 1000 молодых специалистов из более чем 40 стран. Лидером рейтинга корпоративного первенства стал холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». В составе этой команды работали представители пензенских предприятий — АО «НИИЭМП», НПП «Рубин» и АО «Радиозавод», отметили в пресс-центре.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/171154/

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