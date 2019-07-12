В Пензенской области выявили высокое содержание паразитов в почве

Роспотребнадзор РФ в государственном докладе , посвященном санитарно-эпидемиологическому благополучию населения в 2018 году, сообщил о результатах проверки почв на наличие паразитов. Показатели такого загрязнения в Пензенской области превысили среднероссийские.

По данным ведомства, Пензенская область вошла в число регионов, где среднероссийский уровень превышен в три и более раз, — 3,39%. В списке таких субъектов также находятся Астраханская область (6,64%), Тамбовская область (4,78%), Коми (3,86%), Смоленская область (3,55%), Новосибирская область (3,48%), Республика Северная Осетия — Алания (3,45%), Омская область (2,89%).

Гигиеническим нормативам соответствовали пробы в селитебной зоне [предназначенной для строительства домов, улиц, площадей в пределах городов и поселков городского типа] 16 субъектов.

«Наиболее подвержены риску возникновения паразитарных (аскаридоз, трихиуриаз, анкилостомоз, некатороз, стронгилоидоз, токсокариаз и пр.) и инфекционных (брюшной тиф, паратифы А и Б, бактериальная и амебная дизентерия, холера, сальмонеллез, эшерихиоз, гепатит А, энтеровирусные инфекции — полиомиелит, Коксаки, ECHO и пр.) заболеваний, передающихся через почву, дети дошкольного и школьного возраста», — отмечается на сайте ведомства.

Как ранее сообщал в интервью ИА «Пенза-Пресс» заведующий отделением № 6 Пензенского областного клинического центра специализированных видов помощи Каусар Гайфуллин, чаще всего в Пензенской области встречаются контактные гельминтозы, а лидер среди них — энтеробиоз (острицы). Чаще заболевают дети до 14 лет. Причины заражения банальны: немытые руки, грязные овощи и фрукты, привычка грызть ногти и т. д. Отлично чувствуют себя в Пензенском климате и аскариды. На десятки идет счет случаев токсокароза, описторхоза, лямблиоза. Ежегодно регистрируются единичные завозные случаи экзотических паразитарных болезней.

«Профилактические мероприятия направлены на снижение вероятности попадания яиц и личинок гельминтов в организм человека. Это достигается следующими путями: соблюдение личной гигиены, тщательное мытье фруктов и овощей, кипячение воды, термическая обработка рыбы и мяса, ограничение купания и других действий в незнакомых водоемах, ограничение контактов с чужими и бродячими кошками и собаками, гигиена домашних животных и регулярное проведение им профилактических курсов противогельминтных препаратов», — сообщил он.