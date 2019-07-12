Кувайцев показал эскиз главного фонтана Пензы. ВИДЕО

Проектная документация на реконструкцию фонтана в Пензе и прилегающей к нему площади разработана и передана в госэкспертизу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава горадминистрации Виктор Кувайцев.

По его словам, к реконструкции планируется приступить осенью.

Заместитель главы администрации Магомед Агамагомедов пояснил журналистам, что при разработке проектно-сметной документации были учтены все решения, которые были представлены в концепции, одним из разработчиков которой выступало КБ «Стрелка».

«Сегодня мы четко видим, какое будет зонирование, ведь? кроме самого фонтана, мы будем благоустраивать и близлежащую территорию: появятся зона отдыха детей, спортивная зона, много места будет отдано под озеленение, будут установлены современные малые архитектурные формы», — пояснил он.

Что касается непосредственно фонтана, то он будет светомузыкальным и станет занимать больше места. По бокам чаши установят два «сухих» плоскостных фонтана.

Но прежде чем приступать к строительным работам, надо провести демонтажные.

«Нам предстоит большой объем демонтажных работ: надо разбирать чашу, подпорные стенки. Надо будет выстраивать новые инженерные коммуникации, полностью менять мощение — теперь оно будет из гранита», — отметил вице-мэр.

Единственное, что пока до конца не известно, — стоимость проекта. По словам Магомеда Агамагомедова, цена будет уточняться при прохождении госэкспертизы. Ранее на сайте госзакупок сообщалось, что стоимость контракта по разработке ПСД — порядка 4,7 млн рублей.