Пензенские дети спасли котят, которых бросили умирать

Неизвестные выбросили в мусорку трех крошечных котят. По словам сотрудников фонда «Рука помощи бездомным животным», одного малыша безжалостно просунули в забор, еще одного положили в контейнер, накидав сверху множество бутылок и отходов.

«Нашли малышей две девочки, которые часто приходят гулять с собаками в центр «Питомец». Они забрали котят, отвезли их к ветеринару, а после взяли домой и рассказали о случившемся сотрудникам фонда», — добавили волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

После малышей забрала к себе сотрудница фонда. Специалисты выяснили, что у них конъюнктивит, который необходимо срочно лечить, пока они не ослепли. О том, как помочь пушистикам побороть недуг, можно узнать здесь.