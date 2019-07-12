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Пензенские дети спасли котят, которых бросили умирать

12 июля в 15:02 184 просмотра
, которые спасти умирающих котят.

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Пензенские волонтеры рассказали в Сети о детях, которые спасти умирающих котят.

Неизвестные выбросили в мусорку трех крошечных котят. По словам сотрудников фонда «Рука помощи бездомным животным», одного малыша безжалостно просунули в забор, еще одного положили в контейнер, накидав сверху множество бутылок и отходов.

«Нашли малышей две девочки, которые часто приходят гулять с собаками в центр «Питомец». Они забрали котят, отвезли их к ветеринару, а после взяли домой и рассказали о случившемся сотрудникам фонда», — добавили волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

После малышей забрала к себе сотрудница фонда. Специалисты выяснили, что у них конъюнктивит, который необходимо срочно лечить, пока они не ослепли. О том, как помочь пушистикам побороть недуг, можно узнать здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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