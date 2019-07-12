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Опасная находка. Пензячке в хлебе попался острый предмет

12 июля в 15:26 110 просмотров

Жительница Пензы купила в магазине хлеб с металлическим сюрпризом. Фотографии продукта она опубликовала в Сети.

Снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте». Пензячка рассказала, что приобрела хлеб в одном из сетевых магазинов.

«Будьте осторожны, сегодня нашла металлическую скобку в хлебе», — написала женщина.

Пользователи в комментариях ужаснулись, они отметили, что женщина могла сломать зуб, если бы не заметила скобку и откусила хлеб. Они порекомендовали пензячке обратиться в Роспотребнадзор.

После покупательница написала в комментариях о том, что с ней связались сотрудники хлебзавода.

«Извинились и компенсировали эту неудачную покупку. Приехал работник и забрал буханку для выяснения обстоятельств», — подытожила она.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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