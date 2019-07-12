Пензенская область сохранила звание неблагополучного региона по ожирению

Пензенская область по итогам 2018 года сохранила позиции в числе неблагополучных по ожирению регионов в ПФО. Это следует из данных государственного доклада Роспотребнадзора.

В Приволжском федеральном округе также высокий уровень заболеваемости ожирением среди взрослого населения — в Оренбургской, Самарской, Саратовской, Кировской областях, Удмуртии.

В ведомстве отмечают, что с 2013 года в стране в 1,7 раза выросло число людей старше 18 лет с лишним весом.

«При статистическом анализе в 2018 году, в Российской Федерации прогнозируется тенденция к росту показателей заболеваемости ожирением», — говорится в докладе.

Также увеличивается заболеваемость среди подростков 15−17 лет в 1,3 раза, среди детей 0−14 лет — на 2%.

«Избыточный вес в детстве и юношестве ассоциируется не только с возрастанием риска ожирения и неинфекционных заболеваний во взрослом возрасте, но и с рядом непосредственных проблем со здоровьем, например, гипертонией и резистентностью к инсулину», — отмечают в ведомстве.

Рост заболеваемости ожирением связан с увеличением потребления продуктов с высокой энергетической ценностью и большим содержанием жира при снижающейся физической активности населения.

«Выявлено, что 100% населения недоедает до нормы картофеля и молочных продуктов, а также 99,1% населения недостаточно использует в питании овощей, 97,3% - фруктов, 83,1% - растительного масла. В домашних хозяйствах городской местности потребление фруктов, яиц, молочных и мясных продуктов выше, чем в хозяйствах сельской местности на 11,8%, 3,1%, 2,7% и 5,8% соответственно», — говорится в докладе.

Как рассказала ИА «Пенза-Пресс» врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Чепасова, Одним из показателей избыточной массы тела и ожирения является индекс массы тела (ИМТ), или индекс Кетле. Расчет данного показателя проводится по формуле:

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где:

m — масса тела в килограммах

h — рост в метрах,

Нормальные показатели ИМТ — от 18,5 до 24,9; избыточная масса тела — от 25 до 29,9; ожирение — более 30.

«Лишний вес приводит к развитию хронической венозной недостаточности. Мужчинам грозит эректильная дисфункция, у женщин возникают проблемы с менструальным циклом, с беременностью. Ожирение способствует развитию панкреатита, жировой дистрофии печени, желчекаменной болезни», — отметила она.

Уменьшению риска развития вышеперечисленных заболеваний будет способствовать снижение избыточного веса не менее чем на 10%. Самый надежный способ снизить свой вес — это правильно питаться, не переедать и заниматься физической активностью: делать зарядку по утрам, плавать, ходить на лыжах, заниматься скандинавской ходьбой, делать 10 000 шагов в день.

Если причина ожирения не носит алиментарного характера, то есть не связана с неправильным питанием и гиподинамией, то необходимо пройти консультацию соответствующих специалистов (терапевта, диетолога, эндокринолога и др.) с последующим обследованием и проведением адекватной терапии.