Претендент на тонну цемента разнес офис радио «Экспресс». ВИДЕО

Ведущие искали в эфире человека, который получит в подарок тонну цемента, но что-то пошло не так. Один из конкурсантов разбил телевизор в офисе пензенского радио «Экспресс».

Для того, чтобы побороться за тонну цемента, пензенцы должны были дозвониться в эфир, пообщаться с ведущими, а затем приехать на ТРК «Экспресс», чтобы выполнить задания из «мешка испытаний».

«Кто-то пытался купить розовый цемент, кто-то собирал подписи, кто-то записывал обращения друзьям. Сегодня на студию приехал последний участник, которому достался пустой листок. По чистой случайности, на радио оказалась клюшка с шайбой ведущего Алексея Нечаева, что в итоге и послужило идеей к испытанию», — рассказал шеф-редактор радио «Экспресс» Дмитрий Линьков.

Он добавил, что задача претендента на тонну цемента состояла в том, чтобы на расстоянии трех метров попасть шайбой в игрушечного человечка.

«Он немного промахнулся и попал в телевизор, который все очень любили на «Экспрессе». В итоге, чтобы не лить слезы и не пытаться найти виновных, Алексей Нечаев выбросил его с балкона», — поделился Дмитрий Линьков.

Отмечается, что на следующей неделе трем участникам предстоят новые испытания, а после ведущие назовут имя обладателя тонны цемента от радио «Экспресс».