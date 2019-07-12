Онлайн-брифинг с министром спорта Пензенской области Григорием Кабельским
Руководитель УФАС назвала предварительные причины роста цен на бензин в Пензе
Пензенцы получат билеты на турнир Gorilla Fighting Championship
Восточный колорит и европейская архитектура. Отзыв о путешествии в Казань
Наши новости
Специалисты пензенского Роспотребнадзора борются с амброзией
В Пензе прошла благотворительная акция по раздаче женской одежды
Более 700 пензенцев предпенсионного возраста прошли дополнительное обучение
Роспотребнадзор назвал регионы, где сохраняются радиоактивные зоны
Командующий Приволжским округом войск нацгвардии оценил полк в Заречном
Tele2 проведет в Пензе «День открытых людей»
Пензенская область сохранила звание неблагополучного региона по ожирению
Лидин выслушал жалобы сердобчан
Пензенские дети спасли котят, которых бросили умирать
Кувайцев показал эскиз главного фонтана Пензы. ВИДЕО

Претендент на тонну цемента разнес офис радио «Экспресс». ВИДЕО

12 июля в 16:11 1054 просмотра
, который получит в подарок тонну цемента, но что-то пошло не так. Один из конкурсантов разбил телевизор в офисе пензенского радио «Экспресс».

" data-title="Претендент на тонну цемента разнес офис радио «Экспресс». ВИДЕО — Пенза-пресс, рунет за день">

Ведущие искали в эфире человека, который получит в подарок тонну цемента, но что-то пошло не так. Один из конкурсантов разбил телевизор в офисе пензенского радио «Экспресс».

Для того, чтобы побороться за тонну цемента, пензенцы должны были дозвониться в эфир, пообщаться с ведущими, а затем приехать на ТРК «Экспресс», чтобы выполнить задания из «мешка испытаний».

«Кто-то пытался купить розовый цемент, кто-то собирал подписи, кто-то записывал обращения друзьям. Сегодня на студию приехал последний участник, которому достался пустой листок. По чистой случайности, на радио оказалась клюшка с шайбой ведущего Алексея Нечаева, что в итоге и послужило идеей к испытанию», — рассказал шеф-редактор радио «Экспресс» Дмитрий Линьков.

Он добавил, что задача претендента на тонну цемента состояла в том, чтобы на расстоянии трех метров попасть шайбой в игрушечного человечка.

«Он немного промахнулся и попал в телевизор, который все очень любили на «Экспрессе». В итоге, чтобы не лить слезы и не пытаться найти виновных, Алексей Нечаев выбросил его с балкона», — поделился Дмитрий Линьков.

Отмечается, что на следующей неделе трем участникам предстоят новые испытания, а после ведущие назовут имя обладателя тонны цемента от радио «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...