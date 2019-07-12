В России могут подешеветь плоды и ягоды

В Госдуму внесли законопроект о снижении на 10% НДС на плодово-ягодную продукцию.

Как сообщает «Российская газета», авторы инициативы считают, что ее принятие усилит поддержку производителей и поспособствует снижению цен, а также повышению качества продукции.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев в соцсетях сообщил, что после обсуждения с членами правительства и депутатами Госдумы принял решение о целесообразности принятия такой меры.

«Это решение принято в рамках поддержки отечественных сельхозпроизводителей и позволит развиваться нашим садоводческим хозяйствам», — отметил он.

По его словам, должна снизиться цена продукции для потребителей.