В России могут подешеветь плоды и ягоды

Как сообщает «Российская газета», авторы инициативы считают, что ее принятие усилит поддержку производителей и поспособствует снижению цен, а также повышению качества продукции.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев в соцсетях сообщил, что после обсуждения с членами правительства и депутатами Госдумы принял решение о целесообразности принятия такой меры.
«Это решение принято в рамках поддержки отечественных сельхозпроизводителей и позволит развиваться нашим садоводческим хозяйствам», — отметил он.
По его словам, должна снизиться цена продукции для потребителей.