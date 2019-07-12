Вячеслав Чесноков: У пензенского «Зенита» есть перспективы

Прошел год с тех пор, как пензенский футбольный клуб «Зенит» перешел в любительскую лигу. Какие успехи делает команда в третьем дивизионе и есть ли у нее перспективы вернуться в профессиональный спорт, ИА «Пенза-Пресс» рассказал руководитель спорткомитета Пензы Вячеслав Чесноков.

Год чемпионата мира ознаменовался для «Зенита» не только уходом в любительскую лигу. Чтобы спасти клуб, существование которого было под вопросом из-за многомиллионных долгов МАУ «ФК «Зенит», было решено перевести его в ведение созданного центра развития футбола. Новое учреждение также заведует одноименным стадионом, там же тренируют детей.

Сейчас «зенитовцы» оправились после переходного периода и уже радуют болельщиков победами. Перспективы у команды очень неплохие, уверен глава спорткомитета.

«В прошлом году, когда мы перешли в любительскую лигу, были седьмыми, в этом идем первыми, думаю, по итогам сезона будем в тройке лидеров. Уже сейчас нашим игрокам поступают предложения перейти во вторую лигу и играть там за другие команды Приволжского округа, чего не было в прошлом году. Есть игроки, которых замечают», — отметил Вячеслав Чесноков.

Но даже с хорошей игрой пензенским спортсменам рано думать о втором дивизионе. Для возвращения в профессиональный футбол следует решить несколько задач.

«Надо воспитать костяк. Сейчас «Зенит» состоит из наших, пензенских, ребят, но надо еще год-два, чтобы команда окончательно сложилась. После этого уже можно будет искать спонсора, чтобы переходить во второй дивизион, потому что в нем уже надо будет привлекать игроков из других клубов, выше классом, а это — другие зарплаты, и полностью финансировать профессиональный клуб из бюджета неправильно», — отметил он.

Центр развития футбола живет «по бюджету», отметил руководитель спорткомитета. В год это порядка 21−22 млн рублей. Деньги делят на три части: на содержание стадиона, детскую и взрослую команды. По словам Вячеслава Чеснокова, долгов у организации нет. И, отвечая на критику депутатов, которые говорили о том, что затраты на содержание административного корпуса и обслуживающего персонала можно сократить, он ответил, что урезать нечего.

«Штат не то что не раздут, он минимальный для того, чтобы работать, и сокращать там некого», — подчеркнул он.

Что касается МАУ «ФК «Зенит», то существовать ему осталось недолго. Из-за долгов ему грозило либо банкротство, либо ликвидация. По словам Вячеслава Чеснокова, первый вариант не смогли реализовать [об этом читайте здесь], поэтому была выбрана процедура ликвидации. Соответствующее постановление подписал в начале июля и. о. главы горадминистрации Сергей Волков.

Сейчас долг муниципального автономного учреждения составляет 50 млн рублей.

«С каждым кредитором будем решать вопрос погашения индивидуально. Отдельно будем заниматься долгами предпринимателям. Надо понимать, что хоть учреждение и муниципальное, но муниципалитет не несет ответственность за автономное финансовое учреждение», — пояснил Вячеслав Чесноков.