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Командующий Приволжским округом войск нацгвардии оценил полк в Заречном

12 июля в 17:11 250 просмотров

12 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с командующим Приволжским округом войск нацгвардии РФ Александром Порядиным.

Встреча прошла в региональном правительстве. По словам Александра Порядина, взаимодействие с главами субъектов является залогом успешного выполнения общих задач по обеспечению безопасности населения.

«Был в полку в закрытом городе «Пенза-19», встречался с руководителем объекта, с сотрудниками, обсудили режим работы. Меня радует, что эта воинская часть на месте не стоит, совершенствуется, развивается, четко понимает свои задачи и прерогативы», — цитирует генерала-полковника пресс-центр облправительства.

«Заречный — закрытое территориальное образование, подчиненный вам личный состав несет непростую службу, выполняет задачи государственной важности. Претензий к личному составу от населения нет. Я часто бываю в Заречном, отмечу — взаимодействие налажено хорошо», — рассказал ему Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/171284/

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