Министр образования проверил три пензенских детских лагеря

Как сообщает пресс-центр облправительства, министр осмотрел территории и жилые корпуса, узнал, как их охраняют, и проверил организацию питьевого режима детей.

«Воспитатели в отрядах — педагоги школ, которые не первый год работают в лагерях и имеют соответствующую подготовку. Вожатые — студенты-практиканты педагогического института ПГУ, члены студотряда, которые также прошли обучение», — отметил он.



Александр Воронков пообщался с детьми и проконтролировал их подготовку ко сну. Министр дал положительную оценку организации систем охраны и видеонаблюдения за территорией лагерей, а также содержательным досуговым программам. Выезды будут продолжены в течение всей летней оздоровительной кампании.