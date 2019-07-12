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Министр образования проверил три пензенских детских лагеря

12 июля в 17:46 278 просмотров
«Луч», «Солнечная долина» и «Сосновый бор» в Городищенском районе Пензенской области.

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Глава регионального минобра Александр Воронков и представители Росгвардии посетили оздоровительные лагеря «Луч», «Солнечная долина» и «Сосновый бор» в Городищенском районе Пензенской области.

Как сообщает пресс-центр облправительства, министр осмотрел территории и жилые корпуса, узнал, как их охраняют, и проверил организацию питьевого режима детей.

«Воспитатели в отрядах — педагоги школ, которые не первый год работают в лагерях и имеют соответствующую подготовку. Вожатые — студенты-практиканты педагогического института ПГУ, члены студотряда, которые также прошли обучение», — отметил он.

Александр Воронков пообщался с детьми и проконтролировал их подготовку ко сну. Министр дал положительную оценку организации систем охраны и видеонаблюдения за территорией лагерей, а также содержательным досуговым программам. Выезды будут продолжены в течение всей летней оздоровительной кампании.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/171299/

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