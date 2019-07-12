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Роспотребнадзор назвал регионы, где сохраняются радиоактивные зоны

12 июля в 17:33 372 просмотра
докладе Роспотребнадзора по итогам 2018 года назвали зоны радиоактивного загрязнения, образовавшиеся в том числе после аварии на Чернобыльской АЭС. В них по-прежнему входят населенные пункты Пензенской области.

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В государственном докладе Роспотребнадзора по итогам 2018 года назвали зоны радиоактивного загрязнения, образовавшиеся в том числе после аварии на Чернобыльской АЭС. В них по-прежнему входят населенные пункты Пензенской области.

По данным ведомства, в Пензенской области 31 населенный пункт отнесен к зонам радиоактивного загрязнения по величине средней годовой дозы облучения жителей. Всего в списке регионов с такими городами и селами — 14 субъектов. Больше всего их — в Тульской области (1215), Орловской области (843), Брянской области (749).

«Максимальное расчетное значение отмечено в пос. Барсуки Красногорского района Брянской области», — отметили в Роспотребнадзоре.

При этом «радиационный фактор не являлся ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения ни в одном из субъектов Российской Федерации».


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