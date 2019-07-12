Более 700 пензенцев предпенсионного возраста прошли дополнительное обучение

Как сообщает пресс-центр правительства, в регионе с начала года 761 жителя предпенсионного возраста направили на дополнительное профессиональное обучение. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделили 7,3 млн рублей.
Проект предусматривает профессиональное обучение работающих граждан и тех, кто планирует трудоустроиться и сам обратился в органы службы занятости. Срок обучения составляет от одного до трех месяцев.
На период обучения для нетрудоустроенных граждан предусмотрена выплата стипендии, ее размер равен МРОТ — 11280 рублей. Средства выплачивают ежемесячно за дни фактического обучения.