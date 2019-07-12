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Более 700 пензенцев предпенсионного возраста прошли дополнительное обучение

12 июля в 17:59 218 просмотров
«Старшее поколение» нацпроекта «Демография» направили на профессиональное обучение.

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Более 700 жителей Пензенской области предпенсионного возраста в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» направили на профессиональное обучение.

Как сообщает пресс-центр правительства, в регионе с начала года 761 жителя предпенсионного возраста направили на дополнительное профессиональное обучение. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделили 7,3 млн рублей.

Проект предусматривает профессиональное обучение работающих граждан и тех, кто планирует трудоустроиться и сам обратился в органы службы занятости. Срок обучения составляет от одного до трех месяцев.

На период обучения для нетрудоустроенных граждан предусмотрена выплата стипендии, ее размер равен МРОТ — 11280 рублей. Средства выплачивают ежемесячно за дни фактического обучения.


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