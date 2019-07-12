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Пензенским школьникам рассказали о правилах безопасности в бассейне (видео)

12 июля в 19:43 130 просмотров
, как помочь утопающему. Сотрудники МЧС и пожарно-спасательного центра провели для учащихся пензенской школы № 75 урок безопасности в бассейне. Профилактическое занятие стало частью масштабной акции.

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Как вести себя на пляже и в воде, как помочь утопающему. Сотрудники МЧС и пожарно-спасательного центра провели для учащихся пензенской школы № 75 урок безопасности в бассейне. Профилактическое занятие стало частью масштабной акции.

В школьном бассейне ребятам напомнили основные правила безопасности и способы оказания первой медицинской помощи. В том числе — самому себе. Мальчишки и девчонки активно участвовали в викторине, задавали много вопросов.

«Если вопросы по делу и адекватные, значит, дети понимают, о чем спрашивают и, получив ответ, думаю, запомнят его. Самый интересный был: «Что делать спасателю, если он плывет за утопающим и на него напала акула?», — рассказал спасатель-водолаз поисково-спасательной службы «Пензенского пожарно-спасательного центра» Александр Мартынов.

По сравнению с летом 2018-го, в 2019-м в регионе увеличилось количество погибших на воде. Утонули девять человек, среди них — двое детей. Чтобы сократить число трагических случаев до минимума спасатели проводят подобные уроки безопасности. Они проходят в рамках ежегодной всероссийской акции «Научись плавать» (0+).

«Она объявлена МЧС России и идет с момента начала купального сезона. Будем продолжать данную работу как в образовательных учреждениях, бассейнах, так и на открытых пляжах, расположенных на территории региона», — сказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин.

Следующую акцию (0+) спасатели проведут на пляже в селе Засечном, чтобы еще раз напомнить о правилах поведения возле водоемов не только детям, но и взрослым, сообщает телеканал «Экспресс».


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