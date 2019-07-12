Специалисты пензенского Роспотребнадзора борются с амброзией (видео)

В Пензенской области борются с амброзией. Только это не пища богов из древнегреческих мифов, а опасный сорняк, вызывающий острую аллергическую реакцию. Для того, чтобы убедиться, что растение не захватывает новые территории, специалисты Россельхознадзора проверили состояние карантинных зон в Тамалинском и Бековском районах.

На первый взгляд — это обычное растение. Однако за внешней безобидностью скрывается угроза. Амброзия — сорняк, представляющий опасность как для людей, так и для животных. Для того, чтобы оценить какую территорию оно уже успело захватить, специалисты регионального отделения Россельхознадзора отправились в карантинные зоны в Тамалинском и Бековском районах. По их словам, пока рано говорить об отмене карантина.

«Растение опасно тем, что во время цветения выделяет очень много пыльцы, которая является сильным аллергеном для человека и животных. Амброзия активно захватывает территории, вытесняет культурные растения, заглушает сельскохозяйственные культуры, затрудняет обработку почвы и земли: забивает инструменты», — рассказал государственный инспектор отдела надзора в области карантина растений и качества безопасности зерна и семеноводства Россельхознадзора по Пензенской области Евгений Сухолозов.

Растение появилось в России в середине XX века на юге страны. С тех пор оно успело добраться до Пензенской области. Сейчас на территории РФ растут три вида амброзии. До нашего региона добрался только один. Несмотря на это, сотрудники лаборатории «Всероссийского центра карантина растений» обязательно проводят идентификацию сорняка, чтобы быть уверенными, что это все тот же вид и его собратья не добрались до пензенских полей.

«В Пензенской области пока только трехраздельная амброзия, но в соседних регионах, например, в Саратовском, есть еще полыннолистная и многолетняя. Также на территории встречается большое количество схожих с амброзией растений, которые также относятся к семейству сложноцветных», — объяснила младший научный сотрудник лаборатории пензенского филиала «Всероссийского центра карантина растений» Екатерина Сухолозова.

Для борьбы с амброзией ее нужно выкашивать до цветения и сжигать. Однако в летний пожароопасный период специалисты не советуют это делать. Кроме того, бороться с сорняком можно и химическим методом. Кроме амброзии, специалисты пензенского Россельхознадзора следят и за другими сорняками. В частности, большое внимание уделяется повилике, сообщает телеканал «Экспресс».