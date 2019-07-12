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В Пензе прошла благотворительная акция по раздаче женской одежды (видео)

12 июля в 20:01 128 просмотров
, причем в этот раз акцент был сделан на больших размерах.

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В епархиальном духовно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Пензенского прошла благотворительная акция по раздаче женской одежды. Жительницы областного центра смогли выбрать подходящую вещь более чем из 20 моделей, причем в этот раз акцент был сделан на больших размерах.

У входа в помещение духовно-просветительского центра выстроилась очередь, преимущественно — из женщин. Люди ждали назначенного часа, когда можно будет подобрать себе одежду совершенно бесплатно в рамках благотворительной акции.

В очереди можно было увидеть не только женщин. Некоторые мужчины решили что-нибудь подобрать для своих вторых половинок. Первое, на что пензенцы обращали внимание, — это качество одежды.

Акцию приурочили к окончанию поста и празднику апостолов Петра и Павла. На выбор — 20 моделей женской одежды. В отличие от предыдущих акций, в этот раз жительницы города смогли найти на вешалках вещи больших размеров — от 48 до 72. Всю партию сшили в Москве, после чего меценаты передали ее в пензенскую епархию.

«Это наши прихожане со столичных приходов, они очень хотят, чтобы здесь была серьезная община, чтобы люди посещали этот храм, поэтому сюда постоянно направляют одежду, поддерживают нуждающихся. Сегодня непростое время», — рассказал настоятель Богоявленского храма, протоиерей Алексей Лодыгин.

Оставшуюся одежду раздадут по районам города и области. Между тем, в епархии уже строят планы на следующую акцию. Ее организаторы рассчитывают, что еще больше компаний проникнутся этой идеей и захотят помочь нуждающимся, сообщает телеканал «Экспресс».


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