Губернатор: Надеемся на хороший урожай

Губернатор Иван Белозерцев рассказал, в каких районах началась уборочная кампания. Информацией он поделился с подписчиками в Instagram.

По словам главы региона, в Колышлейском районе убирают озимую пшеницу, а в Мокшанском — рыжик (масличная культура, в последние годы ставшая очень востребованной).

«Надеемся на хороший урожай. В прошлом году в хозяйствах всех категорий собрали 1,8 млн тонн зерна при урожайности 26,7 ц/га — это второе место в Поволжье. Рекорд был по подсолнечнику, второе место по сахарной свекле и первое — по введению в оборот ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. За год удалось вернуть в оборот 45 тыс. гектаров пашни, причем на 12 тысячах проведена раскорчевка древесно-кустарниковой растительности.

В этом году вводим в оборот еще 36 тыс. га неиспользуемых земель (впервые мы заложили 66 млн рублей на субсидии аграриям на эти цели)», — отметил Иван Белозерцев.