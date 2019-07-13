Онлайн-брифинг с министром спорта Пензенской области Григорием Кабельским
Руководитель УФАС назвала предварительные причины роста цен на бензин в Пензе
Пензенцы получат билеты на турнир Gorilla Fighting Championship
Восточный колорит и европейская архитектура. Отзыв о путешествии в Казань
Наши новости
В Пензе стартовала программа по переселению
На ул. Дружбы перенесут остановку
В Пензе завершают обновление пяти дворов
Жителям Пензы объяснили причину жуткого запаха воды из крана
Специалисты пензенского Роспотребнадзора борются с амброзией
В Пензе прошла благотворительная акция по раздаче женской одежды
Более 700 пензенцев предпенсионного возраста прошли дополнительное обучение
Роспотребнадзор назвал регионы, где сохраняются радиоактивные зоны
Командующий Приволжским округом войск нацгвардии оценил полк в Заречном
Tele2 проведет в Пензе «День открытых людей»

Губернатор: Надеемся на хороший урожай

13 июля в 09:36 292 просмотра
, в каких районах началась уборочная кампания. Информацией он поделился с подписчиками в Instagram.

" data-title="Губернатор: Надеемся на хороший урожай — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Иван Белозерцев рассказал, в каких районах началась уборочная кампания. Информацией он поделился с подписчиками в Instagram.

По словам главы региона, в Колышлейском районе убирают озимую пшеницу, а в Мокшанском — рыжик (масличная культура, в последние годы ставшая очень востребованной).

«Надеемся на хороший урожай. В прошлом году в хозяйствах всех категорий собрали 1,8 млн тонн зерна при урожайности 26,7 ц/га — это второе место в Поволжье. Рекорд был по подсолнечнику, второе место по сахарной свекле и первое — по введению в оборот ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. За год удалось вернуть в оборот 45 тыс. гектаров пашни, причем на 12 тысячах проведена раскорчевка древесно-кустарниковой растительности.

В этом году вводим в оборот еще 36 тыс. га неиспользуемых земель (впервые мы заложили 66 млн рублей на субсидии аграриям на эти цели)», — отметил Иван Белозерцев.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...