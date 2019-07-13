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Пензенцы возмущены порчей тротуаров при ремонте дорог

13 июля в 11:40 436 просмотров
, другое разрушают. Жители Пензы возмущены тем, что при установке бордюров рабочие регулярно портят пешеходные дорожки.

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Одно ремонтируют, другое разрушают. Жители Пензы возмущены тем, что при установке бордюров рабочие регулярно портят пешеходные дорожки.

Так, в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» обратилась горожанка, которая сообщила о такой проблеме на ул. Дружбы.

«Проводился ремонт дороги, вероятно, он еще не закончен, но его «качество» очевидно. Да, заменили бордюры, испортили при этом тротуар, ямы на тротуаре засыпали щебенкой, а сверху какой-то массой по цвету напоминающей асфальт, пригладили с помощью миниатюрного ручного катка», — отметила она, приложив в качестве доказательства фотографии.

Кроме того, женщина сообщила, что теперь одна полоса для движения авто теперь выше другой, а чтобы перейти проезжую часть, приходится идти по глубокой луже.

«Хочется узнать, кто исполнитель и кто контролирует выполнение работ, так как никаких опознавательных табличек поблизости от места проведения ремонтных работ нет», — написала пензячка.

К сожалению, это не единственный подобный случай. Так, еще одна горожанка жаловалась на искореженную плитку на тротуаре по ул. Суворова. Тогда чиновники обещали, что плитку подрядчик восстановит, однако до сих пор этого не произошло, отмечают пензенцы.

Фотография: фото авторов жалобы

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