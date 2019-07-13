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Жителям Пензы объяснили причину жуткого запаха воды из крана

13 июля в 12:17 478 просмотров
, что водопроводная вода приобрела неприятный запах. Люди опасаются, что в ней могут содержаться вредные вещества. Ситуацию разъяснили в управлении Роспотребнадзора.

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Пензенцы жалуются на то, что водопроводная вода приобрела неприятный запах. Люди опасаются, что в ней могут содержаться вредные вещества. Ситуацию разъяснили в управлении Роспотребнадзора.

«При повышении температуры воды содержание планктона в воде возрастает. Для обеспечения эпидемической безопасности питьевой воды централизованного водоснабжения концентрацию хлора в воде увеличивают до значений, не превышающих ПДК. Данная мера в обязательном порядке согласовывается с Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области в соответствии с требованиями СанПиН и будет действовать до тех пор, пока уровень планктона не уменьшится до допустимых значений.

Возможен специфический запах воды из-за увеличения количества остаточного хлора и использования сернокислого алюминия для интенсификации процесса коагуляции в системе очистки воды. Запах пропадает после кипячения либо в процессе отстаивания воды в открытых емкостях», — отметили в ведомстве.

В управлении добавили, что вода по микробиологическим показателям соответствует всем необходимым требованиям — она безопасна в эпидемическом отношении.


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