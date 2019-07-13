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В Пензе завершают обновление пяти дворов

13 июля в 12:50 346 просмотров
, как идет благоустройство дворов.

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Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин проверил, как идет благоустройство дворов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, чиновники побывали на ул. Ухтомского, , 3б и 5.

«Здесь предполагается выполнить ремонт асфальта, обустроить парковку, установить малые архитектурные формы, в том числе большой детский игровой комплекс. Все работы планируем выполнить до 1 сентября. Большой участок как пример комплексного благоустройства, которого мы стараемся в последнее время придерживаться, совмещая две программы «Формирование современной городской среды» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — отметил Юрий Ильин.

Не обошлось и без замечаний: вице-мэр обратил внимание на строительный мусор на газоне и распорядился привести зеленые зоны в порядок.

Также сотрудники администрации проинспектировали двор на улице Спартаковской, 18 и 26.

Всего в городе в этом году благоустроят 35 дворов, сейчас работы идут в 18, еще пять объектов уже готовят к сдаче.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/yuriy_ilin_otsenil_khod_rabot_po_blagoustroystvu_dvorov_v_zheleznodorozhnom_rayone/

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