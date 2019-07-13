В Пензе стартовал региональный этап конкурса «Цифровой прорыв»

По результатам онлайн-тестирования для участия в очном этапе от Пензы, Пензенской области и Республики Мордовия отобраны 147 человек, сообщает пресс-центр облправительства.

Региональный этап проводится в форме 36-часового хакатона. За время мероприятия участники в составе команд от трех до пяти человек должны создать прототипы цифровых решенийпо трем направлениям: «Государственные услуги и управление», «ЖКХ и городская среда», «Транспорт и логистика».

Призовой фонд конкурса составляет 10 млн рублей, грантовый — 200 млн рублей.

«Пензенская область стала одной из 40 площадок для проведения конкурса. Это большая честь и огромная ответственность для нас. Президент Владимир Путин уделяет огромное внимание развитию цифровой экономики в Российской Федерации. Без развития информационных технологий невозможно, чтобы наш регион и Россия в целом конкурировали в экономике с многими мировыми державами», — сказал, открывая хакатон, губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона добавил, что в Пензенской области исторически сложились предпосылки для развития IT-кластера: здесь создавались первые отечественные ЭВМ, НИИ и заводы по разработке и производству средств связи и программного обеспечения

Также Иван Белозерцев сказал, отвечая на вопросы журналистов, что IT-сфере уделяется большое внимание, многое делается для подготовки квалифицированных специалистов.

«Цифровой прорыв» — это возможность проявить свои профессиональные навыки, отметили организаторы.

«Уже сегодня разработками, созданным в июне-июле в регионах в ходе, заинтересовались предприятия и государственные организации», — сообщил представитель АНО «Россия — страна возможностей» Артем Попов.

Финальный хакатон состоится осенью в Казани.