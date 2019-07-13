Пользователи Сети сообщили о пожаре, который произошел утром 13 июля в селе Засечное Пензенского района.

«Горит детский сад», — написал автор поста в группе в соцсети «ВКонтакте».

По словам горожанки, пожар произошел утром. В здании людей, по предварительным данным, не было.

Комментарий МЧС по поводу пожара можно прочитать здесь.