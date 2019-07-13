Вернувшийся с заработков житель Беково набросился на любимую с ножом

52-летний житель Бековского района Пензенской области проведет почти три года за решеткой из-за вспышки ревности.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, мужчина возвращался из Москвы, куда ездил на заработки, домой. В дороге он выпивал. В Беково он приехал поздно вечером 25 февраля, дома его ждала 47-летняя сожительница.

На почве ревности между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину ножом в живот. Она убежала и укрылась у родственников, которые вызвали «скорую». Медики госпитализировали потерпевшую.

Суд приговорил мужчину к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.