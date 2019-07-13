Утвержден календарь выходных на 2020 год

Информацию кабмин разметил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Есть изменения, в частности, выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно.
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Правительство России утвердило календарь выходных дней в 2020 году.
Информацию кабмин разметил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Есть изменения, в частности, выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно.
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