Утвержден календарь выходных на 2020 год

Правительство России утвердило календарь выходных дней в 2020 году.

Информацию кабмин разметил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Есть изменения, в частности, выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно.