В Бессоновском районе проверят информацию об избиении девочки

В Бессоновском районе Пензенской области следователи будут проверять информацию о драке, которая якобы случилась между подростками.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, сообщение о конфликте в селе появилось в соцсети. Автор поста писал, что инцидент произошел 10 июля.

«Незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 116 УК РФ (побои). В рамках проверки органом следствия будут детально установлены все обстоятельства избиения несовершеннолетней, а также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе управления.