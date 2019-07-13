В Пензе стартовала программа по переселению

Погорельцам из дома № 13 на ул. Леонова в Пензе готовы дать квартиры в Заре. Таким образом будет дан старт программе по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Вопрос с переселением жильцов дома на ул. Леонова остро встал четыре года назад, когда в двухэтажке произошел пожар. Людей временно разместили в муниципальном маневренном фонде. Сейчас погорельцам готовы предоставить часть квартир в уже сданных домах в Заре.

С одной из тех горожанок, кому предстоит переезд, встретился мэр Виктор Кувайцев. Для женщины провели осмотр квартиры в доме № 103 на улице Новоселов, в которую она сможет переехать в рамках программы переселения граждан. Пензячка отметила хорошую планировку квартир, современную отделку, наличие индивидуального отопления.

«Долго ждали с мужем этого момента, спасибо за возможность жить в такой квартире», — поблагодарила она.

«На данный момент из 24 квартир дома № 13, подлежащего расселению, собственники 11 помещений выразили свое согласие на переезд в развивающийся микрорайон Заря, один из жильцов отказался», — сообщает пресс-служба горадминистрации.

Виктор Кувайцев сообщил, что президент решил продлить программу переселения граждан из ветхого и аварийного фонда.

«На следующей неделе мы утверждаем программу на местном уровне, выпускаем постановление о предоставлении жилых помещений для граждан и начинаем заключать договоры мены и социального найма», — отметил глава администрации города Пензы.