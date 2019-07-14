В МЧС назвали самые гиблые водоемы региона

В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, в каких районах чаще всего тонут люди, а также назвали основную причину трагедий.

По данным управления, за три года наибольшее количество трагедий произошло на реке Сура в Пензенском, Бессоновском, Городищенском районе и в Пензе. Также в числе самых опасных — водоем в поселке Евлашево Кузнецкого района и пруд в районе больницы им. Г. А. Захарьина в Пензе.

«В этом году основной причиной гибели людей явилось купания вне специально организованных мест. Как правило, до купания погибшие употребляли спиртные напитки. Результатами проведенных судебно медицинских экспертиз установлено, что семь из 11 граждан находились в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального ГУ МЧС Сергей Петрунин.

Напомним, МЧС России рекомендует купаться только в специальных местах, утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Ни в коем случае не пить алкогольные напитки, контролировать детей, не оставлять их без присмотра. Кроме того, нельзя выплывать на судовой ход и не приближаться к судам, устраивать игры в воде, связанные с захватами и др.