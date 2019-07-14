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Белозерцев поздравил пензенцев с Днем российской почты

14 июля в 09:11 346 просмотров

14 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к жителям региона с поздравлением с Днем российской почты.

«Почтовая связь является одним из важнейших средств коммуникации. Без вашей плодотворной деятельности сложно представить нашу повседневную жизнь — вы осуществляете прием всех видов почтовых отправлений, налогов и коммунальных услуг, выплату социальных пособий и пенсий, оформляете подписку на газеты и журналы.

Работники почты, соединяя славные трудовые традиции и передовые новации, год от года расширяют спектр услуг, всемерно повышают уровень сервиса, широко внедряют новейшие информационные технологии.

Уверен, что ваш профессионализм, накопленный опыт, компетентность, целеустремленность и энергия помогут вывести отрасль на новые рубежи свершений», — отмечается в поздравлении.

Иван Белозерцев пожелал пензенским работникам почты крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо жителей региона.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/171297/

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