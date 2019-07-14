Эксперты рассказали, какие масла помогут похудеть в талии

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на зарубежные СМИ, лучше всего использовать для приготовления пищи подсолнечное, оливковое и рапсовое масла. Это объясняется содержанием в них мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров.
При этом эксперты рекомендуют максимально ограничить употребление кокосового и пальмового масел. Также, напоминает «Российская газета», помогают в борьбе с лишним весом жиры, содержащиеся в рыбе, орехах, натуральных йогуртах, авокадо. Но лучше не злоупотреблять и этими продуктами.