«Испортили тротуар». Житель Шуиста раскритиковал ремонт дороги

Пензенец пожаловался на некачественный, по его мнению, ремонт дороги на ул. Дружбы.

Об этом житель города сообщил в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Проводился ремонт дороги по ул. Дружбы (рядом с ПАО «Биосинтез»). Вероятно, он еще не закончен, но «качество» очевидно. Испортили тротуар, ямы засыпали щебенкой, а сверху — какой-то массой, по цвету напоминающей асфальт, пригладили с помощью миниатюрного ручного катка. Что получилось — видно на фото.

Кроме того, на пешеходном переходе напротив проходной «Биосинтеза» после дождя — глубокая лужа, в этом месте — самый низкий уровень дороги, перейти проезжую часть по переходу, не измерив глубину лужи, не получится — вода выше щиколоток. Кому нужен такой ремонт? Нам, пешеходам, — нет. Проезжая часть выглядит лучше, хотя пока одна полоса движения выше другой», — написал автор обращения.

Чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило редакционный запрос в мэрию.