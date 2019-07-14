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Рабочие сливают воду из канализации на дорогу в центре города — пензенец

14 июля в 10:01 400 просмотров
, снятое 14 июля на перекрестке улиц Суворова и Володарского. По его словам, рабочие сливают воду из канализации на дорогу.

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Пензенец выложил в Сеть видео, снятое 14 июля на перекрестке улиц Суворова и Володарского. По его словам, рабочие сливают воду из канализации на дорогу.

Запись появилась в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

«На перекрестке ул. Суворова и Володарского стоит трактор и перекачивает воду из общей канализации в ливневую. При этом вода просто выливается на дорогу. По ней проезжают машины, рядом ходят люди. Запах стоит неприятный», — отметил автор видео Михаил.

Одна из подписчиц группы Елена усомнилась в том, что вода, текущая по дороге, — из канализации. Однако эту информацию подтвердил другой очевидец.

«Канализация, проходил мимо в этот момент… Запах приличный стоял», — рассказал Александр.

Официальной информации о происходящем нет.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/penza_live

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