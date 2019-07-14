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Эксперты назвали шесть продуктов, которые нельзя сочетать с алкоголем

14 июля в 11:55 7996 просмотров
, которые категорически не рекомендуется употреблять как закуску к алкогольным напиткам.

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Специалисты в сфере правильного питания перечислили продукты, которые категорически не рекомендуется употреблять как закуску к алкогольным напиткам.

Как сообщает портал «МедикФорум», спиртное может нанести большой вред организму. Ухудшить ситуацию могут некоторые продукты, с которыми нельзя сочетать алкоголь. Например, цитрусовые: в них содержится большое количество кислоты, которая негативно негативно отражается на состоянии органов пищеварения и вредит слизистой.

Не стоит сочетать с алкоголем кофе. Этот продукт стимулирует нервную систему, а спиртное, наоборот, замедляет реакции. Их сочетание нарушает восприятие человека, в результате он может выпить больше алкоголя, что грозит отравлением. Кроме того, сочетание кофе и алкоголя повышает риски развития панкреатита.

Острые закуски к спиртному также нежелательны, это ведет к появлению изжоги, гастрита и даже язвы.

Маринованные огурцы — еще один продукт, которым не стоит заедать алкоголь. Они нагружают почки и печень, которые и так работают в усиленном режиме.

Одно из самых неудачных сочетаний — сахар и спиртное. Организм начинает расщеплять сладости, а потом спиртное, в результате чего происходит мощный выброс инсулина в кровь, опьянение наступает быстрее, а утром гарантировано тяжелое похмелье.

Также не рекомендуется сочетать алкоголь со свежими томатами: в них есть органические кислоты, вступающие в реакцию с алкоголем и нарушающие работу ЖКТ.


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