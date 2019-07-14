В Пензе ветеран труда получила поздравление с 95-летием от президента

В Пензе с 95-летием поздравили ветерана труда и участницу трудового фронта Анну Дудникову.

Как сообщает пресс-служба мэрии, во время Великой Отечественной войны Анна Афанасьевна работала санитаркой в военном госпитале на станции Леонидовка, а после окончания войны трудилась на заводе в городе Заречном. Ее трудовой стаж — 30 лет, пенсионерка имеет юбилейные медали.

С юбилеем ветерана поздравили заместитель главы администрации Железнодорожного района Надежда Корязова и представители МБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Ей вручили персональное поздравление от имени президента Российской Федерации Владимира Путина и поблагодарили за многолетний, добросовестный труд, пожелали крепкого здоровья, тепла, добра, уюта, заботы родных и близких людей.