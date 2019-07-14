Стало известно, как сон помогает справиться со стыдом

Исследователи из Королевской академии наук и искусств Нидерландов и Амстердамского свободного университета выяснили, как отрицательные эмоции человека зависят от того, как он спит.

Как сообщает портал «Наука и жизнь» со ссылкой на The Scientist, сон помогает отрегулировать эмоции, которые мы испытали по тому или иному поводу, и ученые узнали, что тут особую роль играет его быстрая фаза.

Исследователи провели эксперимент, где установили взаимосвязь между эмоциями и сном. Провели эксперимент: человека просили спеть что-то в караоке, но собственного голоса он не слышал. Когда, ему потом давали послушать то, что он напел, это вызывало сильнейший стыд, а при сканировании мозга в магнитно-резонансном томографе можно было видеть повышенную активность в миндалевидном теле.

Затем участников эксперимента укладывали спать на ночь прямо в лаборатории. На следующий день нужно было снова послушать собственное пение, и тут оказалось, что у тех, кто плохо спал, «центр эмоций» — миндалевидное тело — сильнее реагировало на это, чем у тех, кто спал хорошо. То есть хороший быстрый сон помогал справиться со стыдом.

Выяснилось, что спящий мозг перепроверяет наши эмоции по отношению к тому, что с нами недавно случилось. По словам авторов работы, если некое событие по позднейшем рассмотрении не кажется таким уж важным, то эмоции утихают — в нейронных цепях, которые их обслуживают, слабеют межнейронные связи и сигнал бежит по ним хуже. Но чтобы произошла эмоциональная переоценка, быстрый сон не должен прерываться.