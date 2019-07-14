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Мэрия Пензы напоминает о запрете парковки на газонах

14 июля в 14:41 342 просмотра
, припаркованных на газоне или детских площадках.

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В Октябрьском районе Пензы провели рейд по выявлению автомобилей, припаркованных на газоне или детских площадках.

Как сообщает пресс-служба мэрии, мониторинг провели во дворе дома № 144 на пр. Строителей. Было выявлено несколько автомобилей, припаркованных с нарушениями. Их владельцам оставили приглашения в администрацию района для составления протокола.

Администрация города напоминает, что, Кодексу Пензенской области об административных правонарушениях, размещение транспортных средств на газоне, а также на детской или спортивной площадках влечет штраф от одной до трех тысяч рублей для физических лиц, для юридических — от пяти до десяти тысяч рублей.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/za_parkovku_na_gazone_grozit_shttraf/

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