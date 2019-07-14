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В Заре завершают строительство третьего дома для детей-сирот

14 июля в 13:51 352 просмотра
, где завершается строительство дома для детей-сирот и ведется обустройство инженерной и дорожной инфраструктуры.

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14 июля мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил микрорайон Заря, где завершается строительство дома для детей-сирот и ведется обустройство инженерной и дорожной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в третьем доме для детей-сирот на 50 квартир штукатурят помещения и устанавливают оконные блоки.

«Необходимо принять действенные меры, чтобы ввести дом в эксплуатацию в кратчайшие сроки», — призвал Виктор Кувайцев.

Затем участники выезда проехали на строительную площадку магистральной ливневой канализации, ведущей к участкам многоквартирных домов, расположенным севернее микрорайона № 6 жилого района Заря-1. Здесь обустроены накопительные резервуары объемом 3000 и 1000 кубометров очистных сооружений для сбора ливневых стоков.

«Объект практически готов, нужно оперативно сделать подъездные пути к нему и закончить работы по благоустройству. В Заре ведется обустройство инженерной и дорожной инфраструктуры. Мы стараемся, чтобы жизнь в данном микрорайоне была комфортной. В настоящее время проведена процедура торгов на строительство участка дороги в районе земельных участков, предоставленных для многодетных семей. Работы планируется завершить до конца года», — рассказал мэр.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_v_mikrorayone_zarya_vedyetsya_obustroystvo_inzhenernoy_i_dorozhnoy_infrastruktury/

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