Тракторист из Пензы отправится в Америку (видео)

Равных уроженцу Кузнецкого района не оказалось среди 60 землепашцев из 45 регионов страны.

Новые земли и непривычный трактор. Сергей Захаров вспоминает, как на восьмом всероссийском чемпионате по пахоте пересел с уже привычного ему John Deere на машину немецкого поизводства Deutz-Fahr. Так что идеальные борозды пришлось формировать на совершенно незнакомой технике. Тем не менее, в мастерстве ему уступили даже самые опытные аграрии. Механизатор из Кузнецкого района на состязаниях защитил честь региона на отлично и был признан лучшим пахарем страны.

«У меня там было две строчки — первое место в 2012 году я занял и вот в 2018 году в области. Я пошел посмотреть у других — там победители и Европы, и мира, и России неоднократные. Уже и первые места занимали. Думаю, ну я уже победитель среди них, даже я займу 10 место, мне не будет обидно им проиграть. А вот если они мне — будет им стыдно и обидно. Ну так сложилось, они во мне, может, не видели конкурента», — рассказал Сергей Захаров.

Сергей рассказывает: на соревнованиях пахать пришлось в прямом и переносном смысле слова — и в дождь, и в грязь. Многодневные тренировки, а затем почти 2,5 часа на обработку почвы на выделенном участке. Земляные гребни судьи замеряли с точностью до сантиметра. На победителя есть кому равняться — поздравляют Сергея товарищи по тракторной бригаде. Всего на предприятии, крупном по пензенским меркам, работают пять десятков механизаторов — они возделывают свыше девяти тысяч гектаров.

«Когда механизатор наш, который вырос на наших глазах, занимает почетные места, это, я думаю, событие для всех. Он знает все практически, начиная от бороны и заканчивая комбайном. Мы к нему постоянно прикрепляем молодежь. Всегда он делится опытом, где-то подскажет, где-то поможет», — отметил главный агроном ОП «Евлашевское» в Кузнецком районе Евгений Малахов.

Мастеру своего дела подсказки не нужны, а вот поддержкой он заручился. На чемпионат страны в Мордовию он ездил вместе с супругой Еленой. Она надолго запомнит момент, когда мужа вызвали на сцену для награждения.



«Называют третье место — не он, второе — опять не он. Говорю, блин, все, мы пролетели… И тут первое место — Захаров Сергей. И все, я теряю сознание. И я даже не видела, как его награждают… Хорошо, что «скорая» дежурила», — призналась Елена Захарова.

Главный трофей чемпионата красуется среди большой коллекции тракторов. И хотя в ней не хватает всего одной модели — «Кировца», Сергей не печалится — теперь у него будет свой «Кирюша», не игрушечный, а самый настоящий. Габаритный трактор он получил вместе со званием лучшего механизатора России. На днях он прибудет в Кузнецк.

Теперь же Сергей Захаров готовится к первому в своей жизни полету на самолете. Его ждут на Международном конкурсе по пахоте, который пройдет в американском штате Миннесота. В Соединенные штаты Сергей отправится в конце августа. Соревноваться будет с механизторами из 30 стран мира, а после — вернется на свои родные поля и уже в сентябре вместе со своими коллегами будет сеять здесь озимую пшеницу, сообщает телеканал «Экспресс».