Неожиданный визит. Воронков проверил, как детей в лагерях готовят ко сну (видео)

Проверили, когда никто не ждал. Комиссия во главе с министром образования Пензенской области Александром Воронковым наведалась в детские лагеря в ночное время, чтобы выяснить, как обеспечивается безопасность детей после заката.

Лагерь засыпает, просыпается инспекция. Глава регионального минобра Александр Воронков решил лично проверить, как обеспечивают безопасность в лагерях на границе Городищенского и Кузнецкого районов. Первым в списке стал лагерь «Луч». Проверка началась уже на подходе к лагерю.

Воспитатели проверке, само собой, удивились, но как раз эффект неожиданности и был важен. Несмотря на это, на улице детей уже не встретишь. Дискотека закончилась, а значит, все готовятся к отбою. Министр образования оценил, в каких условиях живут дети и чем занимаются в лагере. Сейчас в «Луче» отдыхают 176 ребят.

Пока педагоги проверяют, как в лагере живут дети, сотрудники Росгвардии изучают все аспекты системы безопасности и экзаменуют охрану.

Следующим на очереди стал лагерь «Сосновый бор». Хотя время на часах уже перевалило за 22.00, на улице по-прежнему шумно. Однако в этом нет ничего страшного. Ребята в лагере последний день, и здесь соблюдают традицию «вечерней свечи». В последний раз они сидят в одном кругу и вспоминают, какой получилась эта смена. А вспомнить есть что, ведь она была театральной.

В третий из лагерей «Солнечная долина» проверяющие попали уже после отбоя. Для воспитателей неожиданная проверка под покровом ночи стала сюрпризом. А вот дети к ней как будто готовились. Во всех окнах свет уже выключен, а значит, они уже спят.

Здесь, в отличие от «Соснового бора», смена только началась. В тот же день дети заехали в лагерь. По словам педагогов, это самое ответственное время, ведь кто-то приехал в первый раз, и поэтому воспитатель должен быть еще и психологом и в случае необходимости помочь ребенку.

«Они находятся на чужой территории, в чужой обстановке. Кому-то взгрустнется, может быть. Кто-то чего-то напугается. Мы заходим в каждую комнатку и спрашиваем — везде ли вам комфортно? Может, у кого-то что-то заболело, а вы стесняетесь сказать», — рассказала начальник детского оздоровительного лагеря «Солнечная долина» Ольга Тихонова.

По итогам проверки Александр Воронков дал положительную оценку всем лагерям, в которых побывал.

«Я хочу отметить хороший уровень безопасности: и персонал подготовлен персонал, и есть специализированная охрана. Я думаю, что и офицеры Росгвардии отмечали в нашей беседе готовность персонала обеспечить безопасность детей и спокойный отдых», — сообщил министр.

Такие проверки специалисты минобра продолжат и впредь. Однако о сроках и местах представители министерства не говорят, ведь важен эффект неожиданности, сообщает телеканал «Экспресс».