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В Чемодановке отремонтируют три класса в местной школе (видео)

14 июля в 16:55 234 просмотра
«Развитие школьного образования». Ремонт будет осуществляться на средства спонсоров.

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В селе Чемодановка в Пензенской области к новому учебному году будет капитально отремонтировано три кабинета местной школы. Учебное заведение вошло в благотворительную программу «Развитие школьного образования». Ремонт будет осуществляться на средства спонсоров.

Речь идет о капитальном ремонте кабинетов химии, физики и математики, а также коридорах, примыкающих к ним. В прошлом, 2018-м году была подготовлена проектно-сметная документация, разработаны интерьерные решения. Главное внимание уделили оснащению кабинетов.

«Вся мебель и все оборудование — по последнему слову техники. Интерактивные доски — самые современные, на каждого ученика предполагается планшет. Мы теперь имеем возможность работать не только с обычными учебниками, но и с электронными учебниками. Поэтому возможности урока, конечно же, расширены», — рассказала директор средней школы с. Чемодановка Пензенской области Елена Пугачева.

К воплощению задуманного в школе приступили после завершения учебного года. Все ремонтные работы и оснащение кабинетов планируют завершить в сжатые сроки — к середине августа, сообщает телеканал «Экспресс».


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