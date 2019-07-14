Пензенец сообщил о смертельном ДТП на ул. Захарова

В Сети появилась информация о смертельном ДТП, произошедшем на ул. Захарова.

Информация об аварии появилась в одной из групп соцсети «ВКонтакте» днем 14 июля. Автор поста уточнил, что фото с места ДТП было сделано ближе к повороту на ул. Пацаева.

По словам очевидца, водитель Hyundai сбил 65-летнюю женщину.

«Там пешеходный только у таксопарка, пенсионного и электроники… Как она тут очутилась? Там и в помине перехода нет», — отметил в комментариях подписчик Дмитрий.

«Не в положенном месте переход, скорее всего», — предположил пользователь Александр.

Отметим, что официальных комментариев о случившемся нет.