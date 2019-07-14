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Пензенца возмутил поступок автовладельца, обустроившего парковку на газоне

14 июля в 15:57 398 просмотров
, что на ул. Ладожской автомобилист самовольно обустроил себе парковочное место на газоне.

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Житель Пензы обратился в информагентство с сообщением о том, что на ул. Ладожской автомобилист самовольно обустроил себе парковочное место на газоне.

Об этом горожанин написал в «Жалобную книгу».

«На ул. Ладожской вдоль дома № 33 в прошлом году капитально отремонтировали проезжую часть и установили новые бордюры. Раньше на газоне вдоль дороги была стихийная парковка, теперь высокие бордюры не позволяют заехать на газон, но один автовладелец забетонировал небольшой подъем. Это вызывает только возмущение. Прошу администрацию обратить на это внимание и обязать автовладельца устранить этот подъем, а также привести новую дорогу и бордюр в соответствующее состояние», — сообщил пензенец.

Информагентство направило в мэрию редакционный запрос по данной проблеме.

Ранее в мэрии Пензы напомнили о том, что за парковку на газоне может грозить штраф от одной до трех тысяч рублей для физических лиц, а для юридических — от пяти до десяти тысяч рублей.

Фотография: Фото автора жалобы

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