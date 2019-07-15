Материал журналиста «Пенза-Пресс» опубликовали в журнале «Тавриды»

Всего участниками лаборатории журналистики на смене было около 40 человек, материалы для журнала писали не все, а созданные материалы прошли строгий отбор. В итоге опубликованными в фэнзине «Поколение «Т» (6+) оказались лишь 11.

«С нами занимались руководитель проекта «Лаборатория журналистики» Ирина Саминская и креативный продюсер, шеф-редактор проектов телеканала «Россия-Культура» Екатерина Ливенгрант. Нужно было предложить несколько тем, касающихся искусства и форума. Ирина выбрала, кто и что будет писать.

Несколько дней мы готовили материалы, не раз переделывали. Мы сами придумали оформление зина, решили сделать его в виде папки, в которую вложены наши статьи. Название, оформление тоже сами придумали. То есть за четыре дня создали с нуля новое издание», — пояснила Надежда.

Надежда Саченкова писала материал в соавторстве с Анной Сидоровой. Статья была посвящена Арсению «Вредитель ли?» — самарскому перфомеру, который приехал на форум в качестве спикера мотивационной сессии.

«Это очень интересный и полезный опыт, и очень приятно, что мою статью отобрали и опубликовали», — отметила она.