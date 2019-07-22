Словарь грамотного пензенца. Как правильно писать названия улиц и сел?

Что такое Кордон Сурка, какой микрорайон раньше называли Долиной смерти и обязательно ли кавычить «Тарханы»? О самых распространенных ошибках в написании географических названий региона, которые допускают пензенцы, и их истории можно узнать в продолжении спецпроекта информагентства «Словарь грамотного пензенца» .

Ликбез для читателей «Пенза-Пресс» провела замдекана историко-филологического факультета ПГУ Людмила Гурьянова.

Если же говорить про грамотность пензенцев в целом, то, по словам Людмилы Борисовны, за последние годы она заметно повысилась. Об этом, в том числе, свидетельствуют и результаты «Тотального диктанта» (6+) — количество отличников с регионе растет с каждым годом. Правда, это говорит лишь о повышении грамотности в письменной речи. В устной же, отмечает старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика его преподавания», по-прежнему есть множество пробелов.

«Мы не умеем употреблять предлоги, не умеем сочетать их с глаголами. К сожалению, такое явление есть и среди чиновников, и среди простых жителей города. Есть серьезные проблемы с числительными», — рассказала она.

Ранее Людмила Борисовна рассказала журналистам информагентства, как правильно называть жителей региона. А в этом материале можно почитать о грамматических ошибках, которые наиболее часто встречаются в устной и письменной речи пензенцев.